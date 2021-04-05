Завацкая и Калинина выступят на 60-тысячнике ITF в Швейцарии

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина выступят на грунтовом 60-тысячнике ITF в Беллинцоне.

Завацкая получила от организаторов второй номер посева и пропускает первый круг. Во втором раунде она сразится против испанки Эвы Герреро-Альварес или россиянки Валерии Савиных.

Калинина, посеянная под пятым номером, также начнет борьбу со второго круга. Противостоять украинке будет обладательница вайлд-кард Илена Ин-Альбон из Швейцарии или одна из победительниц квалификации.

Соревнования в Швейцарии пройдут на этой неделе.

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