Марта КОСТЮК: «Были мысли отказаться от выступления за сборную»

Третья ракетка Украины Марта Костюк перед матчами с Японией в рамках Кубка Билли Джин Кинг рассказала о непростом восстановлении после перенесенной коронавирусной болезни.



«Здоровье пока на этапе восстановления. На самом деле очень сложный период для меня, не могу даже сказать, что я близка к тому, чтобы хорошо чувствовать себя на корте. Я делаю все возможное, но, к сожалению, пока тело дает то, что дает, и я пока ничего не могу с этим сделать. Хочется верить, что к тому времени, как будет стартовать Ролан Гаррос, я буду готова так, как чувствовала себя до ковида. В принципе, сейчас я играю с тем, что есть.



Когда я только узнала, что заболела, то в тот момент подумала, что смогу немного отдохнуть. Но когда пришло время тренироваться, тогда я очень сильно пожалела, что заболела. Очень тяжелое восстановление у меня было, я переболела довольно тяжело. Было отчаяние немного, потому что ты ничего не можешь сделать, не можешь вернуться назад, особенно зная, в какой форме я была до этого, как я себя чувствовала на корте и в жизни. То, что есть сейчас, к сожалению, с этим не сравнится.



Мне очень тяжело было тренироваться в Майами. Конечно же, этого никто не знает. Как только я получила негативный результат, сразу же пошла играть. Но я вообще не понимала, как мне бежать, куда бежать, как играть. Я выдала достойный матч, три часа боролась, сделала все, что могла, но победить не удалось. Может это и к лучшему, ведь второй матч был бы против Арины Соболенко. После этого я очень много тренировалась, но после приезда в Киев мое тело сказало, что все, нужно снова немного отдохнуть.



Пока я наблюдала за тем, как идет лечение, то были мысли отказаться от выступления за сборную. Но мне не хотелось подводить команду, я очень люблю сам турнир, так что приехала, играю, наслаждаюсь. Посмотрим, что из этого получится, наши соперницы прислали интересный состав. Не думаю, что будет легкая победа, особенно, чтобы болельщики так не думали, дабы не создавать на нас дополнительное давление.