Монзуль в центре внимания. Известны судейские назначения 22-го тура УПЛ

Евгений Арановский рассудит матч «Ворскла» – «Заря»

  • 13.04.2021 19:49
  • 1877 просмотров
  • 2 комментария
Монзуль в центре внимания. Известны судейские назначения 22-го тура УПЛ
© УАФ. Евгений Арановский

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 22-го тура чемпионата. Встречу между «Динамо» и «Шахтером» обслужит бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.
 
УПЛ. 22-й тур
 
Пятница, 16 апреля

«Львов» – «Александрия» – Алексей Деревинский (Киев)
 
Суббота, 17 апреля
 
«Минай» – «Десна» – Виталий Романов (Днепр)
«Ворскла» – «Заря» – Евгений Арановский (Киев), арбитр ВАР – Сергей Бойко
«Шахтер» – «Динамо» – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Николай Балакин
 
Воскресенье, 18 апреля
 
«Ингулец» – «Рух» – Владимир Новохатный (Киев)
«Мариуполь» – «Олимпик» – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
«Колос» – «Днепр-1» – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР – Денис Шурман

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 13.04.2021 20:56
    +1
    Не везет Олимпику, Минаю, Львову и Ингульцу.
    У них почти никогда Вар не используют.
    Дома они или в гостях а Вара нет. Только с Динамо и Шахтером)
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 13.04.2021 20:42
    +2
    о Катюха как всегда!да здраствует Катюха самый честный судья в мире!!
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 13.04.2021 20:42
    +2
    о Катюха как всегда!да здраствует Катюха самый честный судья в мире!!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.04.2021 20:56
    +1
    Не везет Олимпику, Минаю, Львову и Ингульцу.
    У них почти никогда Вар не используют.
    Дома они или в гостях а Вара нет. Только с Динамо и Шахтером)
    Ссылка
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