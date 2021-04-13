Монзуль в центре внимания. Известны судейские назначения 22-го тура УПЛ

В украинской Премьер-лиге определились с именами арбитров, которые будут работать на матчах 22-го тура чемпионата. Встречу между «Динамо» и «Шахтером» обслужит бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.
УПЛ. 22-й тур
Пятница, 16 апреля
«Львов» – «Александрия» – Алексей Деревинский (Киев)
Суббота, 17 апреля
«Минай» – «Десна» – Виталий Романов (Днепр)
«Ворскла» – «Заря» – Евгений Арановский (Киев), арбитр ВАР – Сергей Бойко
«Шахтер» – «Динамо» – Екатерина Монзуль (Харьков), арбитр ВАР – Николай Балакин
Воскресенье, 18 апреля
«Ингулец» – «Рух» – Владимир Новохатный (Киев)
«Мариуполь» – «Олимпик» – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
«Колос» – «Днепр-1» – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР – Денис Шурман
Источник — Украинская ассоциация футбола
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У них почти никогда Вар не используют.
Дома они или в гостях а Вара нет. Только с Динамо и Шахтером)
У них почти никогда Вар не используют.
Дома они или в гостях а Вара нет. Только с Динамо и Шахтером)
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