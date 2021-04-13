Матч Шахтер - Динамо снова доверили обслуживать Монзуль

В 22-м туре УПЛ состоится матч претендентов на титул «Шахтер» - «Динамо», а игру доверили обслуживать бригаде арбитров во главе с Екатериной Монзуль.
Она была главным арбитром в матче этих команд в первом круге, а также работала в одном из последних поединков «Динамо» и «Шахтера» в минувшем сезоне.
Главным арбитром VAR будет Николай Балакин.
Киевляне в таблице опережают соперника на 7 очков. Матч пройдет 17 апреля.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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То, что я пережил после того матча, никому не пожелаю. Я неоднократно просматривал эту игру и если бы можно было вернуть время назад, то я бы принял несколько иные решения. Я бы удалил Гармаша еще раньше, когда он сбил Хюбшмана и тогда бы о том моменте никто бы даже не вспоминал.
А насчет того эпизода, то я трижды сказал врачам и Гармашу, где следует покинуть поле.
Моя ошибка заключается в том, что я не проконтролировал это, а развернулся и побежал к центру поля. Уже после того ассистент подсказал мне, что Гармаш вышел на поле. Ну соответственно и получил свою желтую. Я принял это решение.
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Но ты же ЭТОГО не видел.
А не какой то Совет.)
А где Иванов?...
Он классно судил
Олимпик-Шахтёр...
.
Катюха то жёлтую показала. Но ВАР её носом ткнул на прямую красную.)
Какой же цирк , немытые , вы ещё ворота Динамо на пару метров увеличьте , а свои сделайте как в хоккее
Но Катруся сделает результат всего за 60 мин., удалив шахтаря и поставив пенальти.))
А не какой то Совет.)
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