Матч Шахтер - Динамо снова доверили обслуживать Монзуль

Екатерина Монзуль получила назначение на топ-матч

  • 13.04.2021 18:34
  • 2202 просмотра
  • 53 комментария
Матч Шахтер - Динамо снова доверили обслуживать Монзуль
© uaf.ua

В 22-м туре УПЛ состоится матч претендентов на титул «Шахтер» - «Динамо», а игру доверили обслуживать бригаде арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

Она была главным арбитром в матче этих команд в первом круге, а также работала в одном из последних поединков «Динамо» и «Шахтера» в минувшем сезоне.

Главным арбитром VAR будет Николай Балакин.

Киевляне в таблице опережают соперника на 7 очков. Матч пройдет 17 апреля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Tеllur
      Tеllur, 13.04.2021 19:53
    0
    avk2307, 13.04.2021 19:37
    Вакс
    Вакс:
    То, что я пережил после того матча, никому не пожелаю. Я неоднократно просматривал эту игру и если бы можно было вернуть время назад, то я бы принял несколько иные решения. Я бы удалил Гармаша еще раньше, когда он сбил Хюбшмана и тогда бы о том моменте никто бы даже не вспоминал.

    А насчет того эпизода, то я трижды сказал врачам и Гармашу, где следует покинуть поле.

    Моя ошибка заключается в том, что я не проконтролировал это, а развернулся и побежал к центру поля. Уже после того ассистент подсказал мне, что Гармаш вышел на поле. Ну соответственно и получил свою желтую. Я принял это решение.
    ---
    Но ты же ЭТОГО не видел.
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 13.04.2021 19:47
    +1
    Zport., 13.04.2021 19:37
    Что такое даунбас? Такого слова уже скоро не будет в В Украине. СНБО запретит его
    Верховная Рада Украины является единственным органом власти, уполномоченным принимать законы.
    А не какой то Совет.)
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 13.04.2021 19:46
    +1
    Опять эта Монзуль,
    А где Иванов?...
    Он классно судил
    Олимпик-Шахтёр...
    .
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 13.04.2021 19:37
    0
    Tеllur, 13.04.2021 19:24
    Писал что у него карта Донбасса на стенке. И флажки на месте шахт.
    Что такое даунбас? Такого слова уже скоро не будет в В Украине. СНБО запретит его
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.04.2021 19:37
    0
    Tеllur, 13.04.2021 19:33
    Зайди к Цыганыку на 100грамм)
    Вакс
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.04.2021 19:37
    0
    Tеllur, 13.04.2021 19:33
    Зайди к Цыганыку на 100грамм)
    А что у Цыганыка? Вас в гостях уже?
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 13.04.2021 19:33
    -2
    avk2307, 13.04.2021 19:25
    И какая статистика по удаления? Кто кого?
    Зайди к Цыганыку на 100грамм)
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 13.04.2021 19:32
    -3
    Zport., 13.04.2021 19:16
    И кого удалила Катюха в прошлом матче, в первом тайме? Не Сидорчука?
    Сидорчук пошел в подкат против Корниенко, не успев к мячу, но грубо въехав в ногу соперника.
    Катюха то жёлтую показала. Но ВАР её носом ткнул на прямую красную.)
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 13.04.2021 19:31
    +2
    знову мультики на ВАРі буде дивитиметься?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 13.04.2021 19:27
    +4
    Мерзулька с помощью кинозала будет высасывать из ничего пакости для Динамо. Ничего нового, но Заря и Агробизнес уже доказали, что божья кара настигает стаю бибизьян даже при подлом судействе
    Ссылка
    M@Ks_М0le
    online
      M@Ks_М0le, 13.04.2021 19:26
    -1
    Tеllur, 13.04.2021 19:24
    Писал что у него карта Донбасса на стенке. И флажки на месте шахт.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.04.2021 19:25
    +1
    Tеllur, 13.04.2021 19:15
    Просто я смотрел ВСЕ матчи между этими командами в УПЛ и кубках.)
    И какая статистика по удаления? Кто кого?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.04.2021 19:24
    +2
    Tеllur, 13.04.2021 19:15
    Просто я смотрел ВСЕ матчи между этими командами в УПЛ и кубках.)
    И знаменитый с Ваксом?
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 13.04.2021 19:24
    -2
    M@Ks_М0le, 13.04.2021 19:16
    Это тв'рь шпротина боится слова Донецк и Луганск так что наверное сыться по ночам !!! Он может диван свои просццыаать каждый день только ,и расказывать что он готов залезть под стол (в окоп)
    Писал что у него карта Донбасса на стенке. И флажки на месте шахт.
    Ссылка
    M@Ks_М0le
    online
      M@Ks_М0le, 13.04.2021 19:23
    0
    Zport., 13.04.2021 19:16
    И кого удалила Катюха в прошлом матче, в первом тайме? Не Сидорчука?
    Шпротина тупая,а првда что тут все говорят что тебя с п..дрФани нээсенюк подобрал в мусорном баке в Барышевке ,а теперь держит в подвале за мивину и ролтон
    Ссылка
    M@Ks_М0le
    online
      M@Ks_М0le, 13.04.2021 19:21
    0
    Zport., 13.04.2021 19:17
    Мне пох на эти города? Вот ты боишься своего города, раз бежал из него. При том, что ты любитель расиянского мира
    Было бы пох..ты бы не писал про них кааждый день ,наверное сццыся да шпротина ты тупая ,ты уже в Окопе когда Украину будешь защищать,когда ты шмара сцццыкливая
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 13.04.2021 19:18
    +4
    Кроты бздят конкретно, если опять Монзуль поставили с Балакиным!!! Точно удалят в начале второго тайма кого-то из Динамо, да и пенальти высосут из пальца. Но это им уже не поможет!!! Динамо - Чемпион и обладатель Кубка!!!! Браво, Луческу!!!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 13.04.2021 19:17
    +1
    M@Ks_М0le, 13.04.2021 19:16
    Это тв'рь шпротина боится слова Донецк и Луганск так что наверное сыться по ночам !!! Он может диван свои просццыаать каждый день только ,и расказывать что он готов залезть под стол (в окоп)
    Мне пох на эти города? Вот ты боишься своего города, раз бежал из него. При том, что ты любитель расиянского мира
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 13.04.2021 19:16
    0
    Tеllur, 13.04.2021 19:15
    Просто я смотрел ВСЕ матчи между этими командами в УПЛ и кубках.)
    И кого удалила Катюха в прошлом матче, в первом тайме? Не Сидорчука?
    Ссылка
    M@Ks_М0le
    online
      M@Ks_М0le, 13.04.2021 19:16
    -3
    Tеllur, 13.04.2021 19:12
    Он сообщал что живёт в Станице Луганской сейчас. Под мостом.
    Это тв'рь шпротина боится слова Донецк и Луганск так что наверное сыться по ночам !!! Он может диван свои просццыаать каждый день только ,и расказывать что он готов залезть под стол (в окоп)
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 13.04.2021 18:47
    +12

    Какой же цирк , немытые , вы ещё ворота Динамо на пару метров увеличьте , а свои сделайте как в хоккее
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 13.04.2021 18:35
    +11
    Ребята из УАФ, вы не оригинальны
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 13.04.2021 18:49
    +10
    В этот раз не думаю, что харьковская шмара уже чем-то поможет бомжам. Вербича нет, Сидора нет, ну будет Шепелев, кому может карточку дать, остальные то таке для Катьки, не в ее в кусе.
    Ссылка
    Saar
      Saar, 13.04.2021 18:43
    +9
    Вербіча і Сидорчука в цьому матчі не буде. Вона їм скоро іменні жовті показуватт буде)))
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 13.04.2021 18:47
    +8
    Раніше Катрусин кінозал був передачею для дітей, а тепер став цирковою виставою.
    Ссылка
    vladimir20211
      vladimir20211, 13.04.2021 18:38
    +8
    неужели больше нет судей.грустно
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 13.04.2021 18:47
    +7
    vladimir20211, 13.04.2021 18:38
    неужели больше нет судей.грустно
    Такого послушного - нету .
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.04.2021 19:03
    +5
    Поразительно. Кто же мог такое предвидеть это накануне?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 13.04.2021 19:27
    +4
    Мерзулька с помощью кинозала будет высасывать из ничего пакости для Динамо. Ничего нового, но Заря и Агробизнес уже доказали, что божья кара настигает стаю бибизьян даже при подлом судействе
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 13.04.2021 19:18
    +4
    Кроты бздят конкретно, если опять Монзуль поставили с Балакиным!!! Точно удалят в начале второго тайма кого-то из Динамо, да и пенальти высосут из пальца. Но это им уже не поможет!!! Динамо - Чемпион и обладатель Кубка!!!! Браво, Луческу!!!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 13.04.2021 18:56
    +4
    Все равно Динамо сделает Золотой хет-трик, а днонецкие будут сосать серебро на своей ржавой помойке.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 13.04.2021 18:55
    +4
    M@Ks_М0le, 13.04.2021 18:51
    Да Катька не Катька ,там по х.....дреснявая кипрская помойка 6 матч подряд у Шахтера глотнёт с проглотом в УПЛ,им это делать не привыкать
    Почему ты только матчи УПЛ считаешь? Давай всё считать. Или для беженцев это неудобный вариант?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 13.04.2021 19:06
    +3
    NaVarDrisni, 13.04.2021 19:05
    ты на свой кыив клычка посмотри, ваш город уже слабо чем от обычного мухосранска отличается, столица млять, лицо украины
    Ты сам из какой деревни, если коверкаешь название столицы Украины? И почему беженцы сюда бегут, а не в Мариуполь?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 13.04.2021 19:31
    +2
    знову мультики на ВАРі буде дивитиметься?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.04.2021 19:24
    +2
    Tеllur, 13.04.2021 19:15
    Просто я смотрел ВСЕ матчи между этими командами в УПЛ и кубках.)
    И знаменитый с Ваксом?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.04.2021 19:12
    +2
    Tеllur, 13.04.2021 19:10
    Ну мордобой обеспечен и без неё. Давненько не видали гладиаторов.
    Но Катруся сделает результат всего за 60 мин., удалив шахтаря и поставив пенальти.))
    Откуда сведения такие?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 13.04.2021 19:07
    +2
    NaVarDrisni, 13.04.2021 19:05
    ты на свой кыив клычка посмотри, ваш город уже слабо чем от обычного мухосранска отличается, столица млять, лицо украины
    Какой город комфортнее? Киев, или Донецк?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.04.2021 18:57
    +2
    В последнем матче на вар нормально отсудила
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.04.2021 18:56
    +2
    Нормально я привык
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 13.04.2021 19:47
    +1
    Zport., 13.04.2021 19:37
    Что такое даунбас? Такого слова уже скоро не будет в В Украине. СНБО запретит его
    Верховная Рада Украины является единственным органом власти, уполномоченным принимать законы.
    А не какой то Совет.)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности