Матч Шахтер - Динамо снова доверили обслуживать Монзуль

В 22-м туре УПЛ состоится матч претендентов на титул «Шахтер» - «Динамо», а игру доверили обслуживать бригаде арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

Она была главным арбитром в матче этих команд в первом круге, а также работала в одном из последних поединков «Динамо» и «Шахтера» в минувшем сезоне.

Главным арбитром VAR будет Николай Балакин.

Киевляне в таблице опережают соперника на 7 очков. Матч пройдет 17 апреля.