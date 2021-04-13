ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Сейчас нам нечего терять»

Завтра, 14 апреля «Ливерпуль» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома примет «Реал» после выездного поражения 1:3 в Мадриде.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча:
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Источник — Sport.ua
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