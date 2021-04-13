Эндрю РОБЕРТСОН: «Ливерпуль еще в игре»

Защитник «Ливерпуля» - о матче против «Реала»

  • 13.04.2021 18:15
  • 249 просмотров
  • 2 комментария
Эндрю РОБЕРТСОН: «Ливерпуль еще в игре»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрю Робертсон

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (14 апреля):

«Ливерпуль» еще в игре, хоть и многие в нас не верят. Мы верим, что сможем добиться лучших результатов, и это дает нам шанс на борьбу.

Нам нужно стать лучше. Нам нужно оказать давление на опытную команду и посмотреть, как они с этим справятся».

Первый матч в Мадриде «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:3.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 13.04.2021 18:34
    -1
    Ihor86, 13.04.2021 18:27
    Нужно вылетать и сосредоточиться на попадании в топ 4 Англии!
    Согласен, тем более до 3-го места всего лишь 2 очка
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 13.04.2021 18:27
    -2
    Нужно вылетать и сосредоточиться на попадании в топ 4 Англии!
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности