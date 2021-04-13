Эндрю РОБЕРТСОН: «Ливерпуль еще в игре»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (14 апреля):
«Ливерпуль» еще в игре, хоть и многие в нас не верят. Мы верим, что сможем добиться лучших результатов, и это дает нам шанс на борьбу.
Нам нужно стать лучше. Нам нужно оказать давление на опытную команду и посмотреть, как они с этим справятся».
Первый матч в Мадриде «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:3.
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Источник — УЕФА
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