Эндрю РОБЕРТСОН: «Ливерпуль еще в игре»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (14 апреля):

«Ливерпуль» еще в игре, хоть и многие в нас не верят. Мы верим, что сможем добиться лучших результатов, и это дает нам шанс на борьбу.

Нам нужно стать лучше. Нам нужно оказать давление на опытную команду и посмотреть, как они с этим справятся».

Первый матч в Мадриде «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:3.