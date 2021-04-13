Тоттенхэм продлит контракт с Соном

«Тоттенхэм» в ближайшее время продлит контракт с одним из лидеров команды Сон Хын Мином. 28-летний корейский форвард получит повышение зарплаты.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2025 года. Нынешнее соглашение действует до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Сона 19 голов и 16 ассистов в 43 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии».