Бавария заинтересована в лидере Тоттенхэма

«Бавария» проявляет интерес к одному из лидеров «Тоттенхэма» Сон Хын Мину. Немецкий клуб попытается подписать игрока нынешним летом.

«Бавария» хочет воспользоваться тем, что Сон Хын Мин не торопится продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Сона 18 голов и 16 ассистов в 41 матче за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

Ранее «Бавария» опровергла слухи об интересе к Эрлингу Холанду.