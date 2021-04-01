Бавария заинтересована в лидере Тоттенхэма

«Бавария» проявляет интерес к одному из лидеров «Тоттенхэма» Сон Хын Мину. Немецкий клуб попытается подписать игрока нынешним летом.
«Бавария» хочет воспользоваться тем, что Сон Хын Мин не торопится продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года.
В нынешнем сезоне на счету Сона 18 голов и 16 ассистов в 41 матче за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
Ранее «Бавария» опровергла слухи об интересе к Эрлингу Холанду.
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Источник — Football Insider
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