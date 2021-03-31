Холанд не нужен Баварии. У клуба есть Левандовски

Мюнхенская «Бавария» не заинтересована в покупке 20-летнего бомбардира дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинга Холанда.

«Я не знаю, откуда взялись эти слухи. Я могу сказать одно: у нас один из лучших футболистов в мире на этой позиции. Контракт Роберта Левандовски действителен до 2023 года», — заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

В текущем сезоне 32-летний Левандовски провел за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, где забил 42 мяча и отдал 8 результативных передач.

На счету Холанда 31 матч в составе «Борусси», где он забил 33 гола и отдал 8 результативных передач.