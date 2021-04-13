ВИДЕО. Какого форварда упустил Шахтер. Кайки оформил невероятный гол

Форвард Кайки (Каики), на которого претендовал «Шахтер», оформил невероятный гол в составе «Флуминенсе».
Ранее сообщалось, что 17-летний игрок был близок к переходу в «Шахтер», но таланта перехватил «Манчестер Сити», которого Кайки радует такими голами.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
немытый, а ты даже мне фору дал в троллинге копанки
немытый, а ты даже мне фору дал в троллинге копанки
немытый, а ты даже мне фору дал в троллинге копанки
немытый, а ты даже мне фору дал в троллинге копанки
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.