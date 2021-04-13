ВИДЕО. Какого форварда упустил Шахтер. Кайки оформил невероятный гол

Юный форвард оформил голасо

  • 13.04.2021 16:45
  • 3119 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Какого форварда упустил Шахтер. Кайки оформил невероятный гол
© globoesporte.globo.com

Форвард Кайки (Каики), на которого претендовал «Шахтер», оформил невероятный гол в составе «Флуминенсе».

Ранее сообщалось, что 17-летний игрок был близок к переходу в «Шахтер», но таланта перехватил «Манчестер Сити», которого Кайки радует такими голами.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Nevershot
    online
      Nevershot, 13.04.2021 18:02
    +3
    funnycat, 13.04.2021 17:35

    немытый, а ты даже мне фору дал в троллинге копанки
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 13.04.2021 17:35
    +4
    HAKUNA MATATA, 13.04.2021 17:25
    В Великом Шахтёре знают что делают.

    немытый, а ты даже мне фору дал в троллинге копанки
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 13.04.2021 17:25
    -8
    В Великом Шахтёре знают что делают.
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 13.04.2021 17:02
    +2
    Дуже гарний гол, породистий. Аж не віриться, що цьому парубку лише 17-ть. У нас би грав у 3-ій команді років так до 20-ти..)
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 13.04.2021 16:54
    +5
    OKs100, 13.04.2021 16:50
    Вот что значит пожалеть лишние 1-2 миллиона на трансфер. Купили бы за 12 миллионов, а продали через три года за 70.
    Один уже в сортире сидит - второй нннада?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 13.04.2021 16:50
    +3
    Вот что значит пожалеть лишние 1-2 миллиона на трансфер. Купили бы за 12 миллионов, а продали через три года за 70.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 13.04.2021 16:54
    +5
    OKs100, 13.04.2021 16:50
    Вот что значит пожалеть лишние 1-2 миллиона на трансфер. Купили бы за 12 миллионов, а продали через три года за 70.
    Один уже в сортире сидит - второй нннада?
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 13.04.2021 17:35
    +4
    HAKUNA MATATA, 13.04.2021 17:25
    В Великом Шахтёре знают что делают.

    немытый, а ты даже мне фору дал в троллинге копанки
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 13.04.2021 18:02
    +3
    funnycat, 13.04.2021 17:35

    немытый, а ты даже мне фору дал в троллинге копанки
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 13.04.2021 16:50
    +3
    Вот что значит пожалеть лишние 1-2 миллиона на трансфер. Купили бы за 12 миллионов, а продали через три года за 70.
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 13.04.2021 17:02
    +2
    Дуже гарний гол, породистий. Аж не віриться, що цьому парубку лише 17-ть. У нас би грав у 3-ій команді років так до 20-ти..)
    Ссылка
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