Антонио КАССАНО: «Президент Интера должен гнать Конте»

Скандальному форварду не нравится игра команды

  • 13.04.2021 16:40
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Антонио КАССАНО: «Президент Интера должен гнать Конте»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Кассано

Экс-форвард «Интера» и ряда других итальянских клубов Антонио Кассано раскритиковал игру команды Антонио Конте в нынешнем сезоне:

«Да, в этом сезоне «Интер» выиграет Скудетто, но Конте никогда не сможет построить команду великих чемпионов, которая войдет в историю. Поэтому на месте руководства «Интера» я бы не предлагал ему новый контракт.

Считается, что команда Конте играет по схеме 3-5-2, но это не так. Это Аякс Луи ван Гала играл по этой схеме, а у нынешнего Интера — 5-3-2. Все играют за линией мяча, это настоящий автобус. «Интеру» просто повезло, что в Италии сейчас нет никого лучше, чем он. Если президенту нужен результат не только в Серии А, он должен гнать Конте».

В воскресенье «Интер» в 30-м туре Серии А дома обыграл «Кальяри» 1:0. За 8 туров до финиша преимущество команды Конте над ближайшим преследователем, «Миланом», составляет 11 очков.

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Источник — Football-Italia

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