Барселона включилась в гонку за Агуэро

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта попытается пригласить в клуб форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который летом станет свободным агентом. Приглашение Агуэро было одним из пунктов предвыборной кампании Лапорты.

Выиграть конкуренцию за Агуэро «Барселоне» будет непросто – на него претендует целый рад английских клубов, а также «Ювентус». Сам игрок предпочел бы продолжить карьеру в Англии.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не в восторге от возможного подписания Агуэро. Он хотел бы видеть в команде более молодого форварда на перспективу – Эрлинга Холанда или Лаутаро Мартинеса.