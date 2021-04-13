Барселона включилась в гонку за Агуэро

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта попытается пригласить в клуб форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который летом станет свободным агентом. Приглашение Агуэро было одним из пунктов предвыборной кампании Лапорты.
Выиграть конкуренцию за Агуэро «Барселоне» будет непросто – на него претендует целый рад английских клубов, а также «Ювентус». Сам игрок предпочел бы продолжить карьеру в Англии.
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не в восторге от возможного подписания Агуэро. Он хотел бы видеть в команде более молодого форварда на перспективу – Эрлинга Холанда или Лаутаро Мартинеса.
Источник — Sport.es
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