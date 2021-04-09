Бьелсе нужен Агуэро. Лидс готов подписать аргентинского форварда

Еще один претендент на форварда «Ман Сити»

  • 09.04.2021 10:57
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Бьелсе нужен Агуэро. Лидс готов подписать аргентинского форварда
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может остаться в АПЛ.

К 32-летнему футболисту проявляет интерес «Лидс». Ранее стало известно, что аргентинец покинет клуб этим летом на правах свободного агента. 

Напомним, что Агуэро защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2011 года после перехода из мадридского «Атлетико» за €40 миллионов. В текущем сезоне аргентинец провел за «горожан» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что Агуэро может перейти в «Тоттенхэм» или «Челси».

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Источник — Goal.com

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