Бьелсе нужен Агуэро. Лидс готов подписать аргентинского форварда

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может остаться в АПЛ.
К 32-летнему футболисту проявляет интерес «Лидс». Ранее стало известно, что аргентинец покинет клуб этим летом на правах свободного агента.
Напомним, что Агуэро защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2011 года после перехода из мадридского «Атлетико» за €40 миллионов. В текущем сезоне аргентинец провел за «горожан» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.
Ранее сообщалось, что Агуэро может перейти в «Тоттенхэм» или «Челси».
Источник — Goal.com
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