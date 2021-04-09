Бьелсе нужен Агуэро. Лидс готов подписать аргентинского форварда

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может остаться в АПЛ.

К 32-летнему футболисту проявляет интерес «Лидс». Ранее стало известно, что аргентинец покинет клуб этим летом на правах свободного агента.

Напомним, что Агуэро защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2011 года после перехода из мадридского «Атлетико» за €40 миллионов. В текущем сезоне аргентинец провел за «горожан» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что Агуэро может перейти в «Тоттенхэм» или «Челси».