НЕЙМАР: «Мбаппе многому меня научил»

Форвард ПСЖ – о своей адаптации во Франции

  • 13.04.2021 15:51
  • 475 просмотров
  • 0 комментариев
НЕЙМАР: «Мбаппе многому меня научил»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ Неймар признался, что адаптироваться во Франции ему помог Килиан Мбаппе:

«Килиан Мбаппе многому меня научил. Показал, каково это — быть французом. Он объяснил мне французский менталитет. Своей адаптацией и счастливым нахождением в Париже я обязан, в первую очередь, ему.

Прежде всего, меня тронуло то, какой он человек. Килиан очень внимателен, всегда счастлив и добр ко всем. Очень приятный человек. Это стало причиной того, что мы так хорошо поладили уже с первых попыток общения».

Ранее сообщалось о том, что Неймар вскоре продлит контракт с ПСЖ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — France Football

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности