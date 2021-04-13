НЕЙМАР: «Мбаппе многому меня научил»

Форвард ПСЖ Неймар признался, что адаптироваться во Франции ему помог Килиан Мбаппе:

«Килиан Мбаппе многому меня научил. Показал, каково это — быть французом. Он объяснил мне французский менталитет. Своей адаптацией и счастливым нахождением в Париже я обязан, в первую очередь, ему.

Прежде всего, меня тронуло то, какой он человек. Килиан очень внимателен, всегда счастлив и добр ко всем. Очень приятный человек. Это стало причиной того, что мы так хорошо поладили уже с первых попыток общения».

Ранее сообщалось о том, что Неймар вскоре продлит контракт с ПСЖ.