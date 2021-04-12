Неймар вскоре продлит контракт с ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар вскоре продлит контракт с клубом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года с большим бонусом за победу в Лиге чемпионов. Неймар доволен проектом развития ПСЖ и видит себя в клубе в долгосрочной перспективе.

Форвард перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Нынешний контракт Неймара с чемпионами Франции действует до лета 2022 года.

Ранее Неймар получил 2-матчевую дисквалификацию в чемпионате Франции.