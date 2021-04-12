Неймар вскоре продлит контракт с ПСЖ

Бразильский форвард не намерен менять клуб

  • 12.04.2021 23:05
  • 366 просмотров
  • 1 комментарий
Неймар вскоре продлит контракт с ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форвард ПСЖ Неймар вскоре продлит контракт с клубом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года с большим бонусом за победу в Лиге чемпионов. Неймар доволен проектом развития ПСЖ и видит себя в клубе в долгосрочной перспективе.

Форвард перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Нынешний контракт Неймара с чемпионами Франции действует до лета 2022 года.

Ранее Неймар получил 2-матчевую дисквалификацию в чемпионате Франции.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.04.2021 23:11
    0
    Выкачал уже столько $ что спокойно мог бы в любой клуб идти в топ лиги, а не сидеть с жабоедами, но бразильская сущность такая шо пока все не вытрясет не свалит видимо
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.04.2021 23:11
    0
    Выкачал уже столько $ что спокойно мог бы в любой клуб идти в топ лиги, а не сидеть с жабоедами, но бразильская сущность такая шо пока все не вытрясет не свалит видимо
    Ссылка
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