Роман Безус оценил шансы попасть в заявку сборной Украины на Евро-2020

30-летний полузащитник «Гента» понимает, что попасть в заявку сборной Украины на чемпионат Европы-2020 ему будет непросто. Но шансы все равно есть.

«Я прекрасно понимаю, что это будет непросто, но сейчас нужно делать все, что от меня зависит, а там как Бог даст», - сказал Безус.

Роман Безус сыграл в составе сборной Украины 23 матча и забил 5 голов. Последний матч в «сине-желтой» форме он сыграл 7 октября 2020 против Франции (1:7).

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