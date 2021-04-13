Роман Безус оценил шансы попасть в заявку сборной Украины на Евро-2020

Хавбек «Гента» надеется, что Шевченко еще даст ему шанс

  • 13.04.2021 15:14
  • 908 просмотров
  • 3 комментария
Роман Безус оценил шансы попасть в заявку сборной Украины на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

30-летний полузащитник «Гента» понимает, что попасть в заявку сборной Украины на чемпионат Европы-2020 ему будет непросто. Но шансы все равно есть.

«Я прекрасно понимаю, что это будет непросто, но сейчас нужно делать все, что от меня зависит, а там как Бог даст», - сказал Безус.

Роман Безус сыграл в составе сборной Украины 23 матча и забил 5 голов. Последний матч в «сине-желтой» форме он сыграл 7 октября 2020 против Франции (1:7).

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Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 13.04.2021 16:19
    0
    Тогда место для Коваленко не будет! А это уже нереально
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 13.04.2021 15:32
    0
    в заявку попасть вполне можно, но на поле его при здоровых нынешних основных мы вряд ли увидим
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 13.04.2021 15:31
    0
    Молодець Безус. Fais ce que dois, advienne, que pourra
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 13.04.2021 16:19
    0
    Тогда место для Коваленко не будет! А это уже нереально
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 13.04.2021 15:32
    0
    в заявку попасть вполне можно, но на поле его при здоровых нынешних основных мы вряд ли увидим
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 13.04.2021 15:31
    0
    Молодець Безус. Fais ce que dois, advienne, que pourra
    Ссылка
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