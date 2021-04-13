Роман БЕЗУС: «Тренер Гента дал мне шанс, а я им воспользовался»

В поединке 33-го тура чемпионата Бельгии с «Шарлеруа» (4:0) украинский легионер «Гента» Роман Безус оформил дубль: на 4-й минуте отличился с паса Романа Яремчука, а спустя четыре минуты реализовал пенальти, который сам и заработал.

«У нас многое получалось в командных действиях, мы создавали моменты, в общем, контролировали игру и довели ее до логического завершения, – сказал Безус. – Почему «Гент» бросает то в жар, то в холод в этом сезоне? Это вопрос всего сезона. Изначально у нас были большие планы, однако за короткий период времени в Генте сменилось три главных тренера, при этом у каждого была своя философия, своя структура игры. Плюс, в нашей команде появилось порядка 10-ти новых футболистов, которым нужно было время, чтобы освоиться. Возможно, это главные причины не совсем тех результатов, которых от нас ждали».

Победа в следующем туре гарантирует «Генту» попадание в первую восьмерку и борьбу за зону еврокубков.

«Да, есть еще один лазейка, при которой нас устроит и ничья, но такой вариант не стоит принимать всерьез, поскольку там должны сложиться сразу несколько условий. На это рассчитывать мы не хотим», - говорит Роман.

Ранее были разговоры о том, что Безус может покинуть «Гент», но в последнее время наставник команды Хейн Ванхазебрук стал ему больше доверять. По словам игрока, главная причина – упорная работа на тренировках.

«Это одна из причин. Были разговоры о том, что я могу сменить прописку, но мы пообщались с наставником, он дал мне шанс, а я постарался им воспользоваться», - отметил 30-летний хавбек.

В этом сезоне в чемпионате Бельгии Безус сыграл 21 поединок. На его счету 2 гола и три голевые передачи.