Агент Холанда: «Боруссия не хочет продавать Эрлинга летом»

Мино Райола – о будущем Эрлинга Холанда

  • 13.04.2021 15:17
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Агент Холанда: «Боруссия не хочет продавать Эрлинга летом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Агент форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда Мино Райола признал, что организовать трансфер норвежца в другой клуб нынешним летом будет непросто:

«Я могу подтвердить, что был в Дортмунде для переговоров. Спортивный директор Михаэль Цорк дал нам понять, что «Боруссия» не хочет продавать Эрлинга этим летом.

Я уважаю это мнение, но это не означает, что я с ним согласен. Взгляд «Боруссии» на этот вопрос вполне очевиден и понятен. Я это принимаю.

Между нами и «Боруссией» нет никакой войны! Отношения с Цорком, Вацке и Келем по-прежнему хорошие».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи подписать Холанда именно из-за нежелания иметь дело с Райолой.

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Источник — Sport1

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