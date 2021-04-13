Агент Холанда: «Боруссия не хочет продавать Эрлинга летом»

Агент форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда Мино Райола признал, что организовать трансфер норвежца в другой клуб нынешним летом будет непросто:

«Я могу подтвердить, что был в Дортмунде для переговоров. Спортивный директор Михаэль Цорк дал нам понять, что «Боруссия» не хочет продавать Эрлинга этим летом.

Я уважаю это мнение, но это не означает, что я с ним согласен. Взгляд «Боруссии» на этот вопрос вполне очевиден и понятен. Я это принимаю.

Между нами и «Боруссией» нет никакой войны! Отношения с Цорком, Вацке и Келем по-прежнему хорошие».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи подписать Холанда именно из-за нежелания иметь дело с Райолой.