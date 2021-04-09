Манчестер Юнайтед теряет интерес к Холанду

Английский «Манчестер Юнайтед» начал терять интерес к 20-летнему форварду дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлингу Холанду.

«Красные дьяволы» считают агента игрока Мино Райолу слишком проблемным. «Манчестер Юнайтед» хорошо знает работу с Райолой по ситуации с французским полузащитником Полем Погба.

В текущем сезоне Холанд провел за «Боруссию» 33 матча во всех турнирах, где забил 33 мяча и отдал 9 результативных передач.

Контракт Эрлинга с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €110 миллионов.