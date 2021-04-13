Тренер Легии: «Русин молодой игрок и сделал много ошибок. Это нормально»

Наставник польского клуба Чеслав Михневич прокомментировал ситуацию с Назарием Русиным

  • 13.04.2021 14:08
  • 897 просмотров
  • 1 комментарий
Тренер Легии: «Русин молодой игрок и сделал много ошибок. Это нормально»
© ФК Легия Варшава. Назарий Русин

22-летний форвард «Динамо» зимой перешел в «Легию» на правах аренды, но пока не дебютировал на новый клуб в чемпионате Польши. Недавно «Легия» перевела Русина в дублирующий состав на две недели за отказ сыграть матч за вторую команду.

Главный тренер варшавского клуба Чеслав Михневич прокомментировал ситуацию, в которую попал украинский легионер.

«У нас выступает лучший форвард экстракласы. У Томаша Пекгарта 21 гол в чемпионате. А мы играем с одним форвардом. Поэтому Назарию надо работать, чтобы получить свой шанс выйти на поле. А он, видимо, думал, что будет играть в каждом матче по 30-40 минут. Возможно, агент что-то ему пообещал, чего я не знаю.

Мы хотели, чтобы он поддерживал форму в дубле и был готов на все 90 минут. Но он сказал, что не хочет играть за вторую команду. Это непрофессионально. Мы приняли решение отправить его в дубль на две недели, чтобы он подумал – хочет он играть за «Легию» или нет. Сейчас он тренируется с резервом. Осталась еще неделя, а потом мы проведем разговор и примем решение, что делать дальше.

Сейчас трудно сказать. У нас есть еще шесть матчей в чемпионате. Будем говорить с футболистом и с «Динамо», как выйти из этой ситуации. Для нас это все также непросто. Мы взяли игрока, а он не играет. Брат много глупостей написал в инстаграме. Жаль, что это все читали болельщики. Такие действия точно не помогают футболисту. Но я не делаю из этого проблему. Когда он будет хорошо тренироваться и выполнять то, что мы от него хотим, то сможет играть. Его ситуация еще может измениться.

Я ничего плохого о нем сказать не могу. Понимаю, что он – молодой футболист и сделал много ошибок. Это нормально. Просто он должен понимать, куда пришел и просто так никто ему ничего не даст», - сказал Михневич.

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Источник — Трибуна

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 13.04.2021 14:25
    +3
    Создаётся впечатление что у напа с мозгами не лады, если все это правда, хотя с чего бы ведь пока он О.О по сути, рано как-то
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.04.2021 14:25
    +3
    Создаётся впечатление что у напа с мозгами не лады, если все это правда, хотя с чего бы ведь пока он О.О по сути, рано как-то
    Ссылка
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