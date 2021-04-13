Лидс в ближайшее время продлит контракт с Бьелсой

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2023 года.

Текущий контракт специалиста истекает в конце этого сезона.

Напомним, что Бьелса возглавил «Лидс» в 2018-м году. В сезоне 2019/20 он привел команду к победе в Чемпионшипе.

В этом сезоне АПЛ «Лидс» после 31-го тура занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.

Ранее сообщалось, что Аллегри может заменить Бьелсу в «Лидсе».