Лидс в ближайшее время продлит контракт с Бьелсой

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2023 года.
Текущий контракт специалиста истекает в конце этого сезона.
Напомним, что Бьелса возглавил «Лидс» в 2018-м году. В сезоне 2019/20 он привел команду к победе в Чемпионшипе.
В этом сезоне АПЛ «Лидс» после 31-го тура занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.
Ранее сообщалось, что Аллегри может заменить Бьелсу в «Лидсе».
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Источник — Calciomercato
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