Лидс в ближайшее время продлит контракт с Бьелсой

Аргентинский специалист продолжит работу в клубе

  • 13.04.2021 14:08
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Лидс в ближайшее время продлит контракт с Бьелсой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2023 года.

Текущий контракт специалиста истекает в конце этого сезона.

Напомним, что Бьелса возглавил «Лидс» в 2018-м году. В сезоне 2019/20 он привел команду к победе в Чемпионшипе.

В этом сезоне АПЛ «Лидс» после 31-го тура занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.

Ранее сообщалось, что Аллегри может заменить Бьелсу в «Лидсе».

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Источник — Calciomercato

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