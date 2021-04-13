ЛЕОНЕНКО: «Игра Ворсклы в первом тайме соответствовала цвету ее формы»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о победе «Ворсклы» над «Львовом» (2:1) в поединке 21-го тура УПЛ.

«То, как выглядела «Ворскла», соответствовало ее цвету формы в первом тайме. Такая же серая игра была. Первый тайм так точно. Если бы не пижонство Альваро, я не знаю, чем бы это закончилось. Плюс еще незабитый пенальти и момент, когда Ризнык спас «Ворсклу». По первому тайму можно было говорить, что «Львов» не на своем месте в турнирной таблице», — считает Леоненко.