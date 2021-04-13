Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Нога немного застряла в газоне»

28-летний украинский футболист «Десны» Андрей Тотовицкий рассказал о повреждении, которое он получил в поединке 21-го тура УПЛ с «Александрией» (4:1).
«Будем надеяться, что ничего серьезного не произошло. Нога немного застряла в газоне, и я почувствовал растяжение и некий дискомфорт. Надеюсь, все обойдется легким испугом, и я через дней десять смогу вернуться на поле», — сказал Тотовицкий.
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Источник — Футбол 1/2/3
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