Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Нога немного застряла в газоне»

Получивший травму игрок «Десны» надеется скоро вернуться на поле

  • 13.04.2021 13:30
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Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Нога немного застряла в газоне»
© ФК Десна. Андрей Тотовицкий

28-летний украинский футболист «Десны» Андрей Тотовицкий рассказал о повреждении, которое он получил в поединке 21-го тура УПЛ с «Александрией» (4:1).

«Будем надеяться, что ничего серьезного не произошло. Нога немного застряла в газоне, и я почувствовал растяжение и некий дискомфорт. Надеюсь, все обойдется легким испугом, и я через дней десять смогу вернуться на поле», — сказал Тотовицкий.

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Источник — Футбол 1/2/3

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