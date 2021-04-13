В поединке 30-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» дома проиграла «Севилье» со счетом 3:4.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Сельта» — «Севилья» — 3:4
Голы: Аспас, 20, с пенальти, 23, Мендес, 43 — Кунде, 7, Фернандо, 35, Ракитич, 60, Гомес, 76
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Севилья).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Ракитич (Севилья).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Сельта).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Регес (Севилья).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
|20'
|ГОЛ ! С пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Севилья).
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Источник — Sport.ua
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