30-й тур
Сельта
3 : 4
Севилья
12.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сельта — Севилья — 3:4. Видео голов и обзор матча

Гости вырвали победу в поединке 30-го тура Ла Лиги

  • 13.04.2021 12:12
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Сельта — Севилья — 3:4. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 30-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» дома проиграла «Севилье» со счетом 3:4.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Сельта» — «Севилья» — 3:4
Голы: Аспас, 20, с пенальти, 23, Мендес, 43 — Кунде, 7, Фернандо, 35, Ракитич, 60, Гомес, 76

События матча
76' ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Севилья).
60' ГОЛ ! Мяч забил Иван Ракитич (Севилья).
43' ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Сельта).
35' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Регес (Севилья).
24' ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
20' ГОЛ ! С пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
7' ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Севилья).
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Источник — Sport.ua

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