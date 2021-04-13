30-й тур
Сельта
3 : 4
Севилья
12.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Все решил гол Гомеса. В результативном матче Севилья обыграла Сельту

Гости одержали победу в поединке 30-го тура Ла Лиги

  • 13.04.2021 00:08
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Все решил гол Гомеса. В результативном матче Севилья обыграла Сельту
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» на выезде обыграла «Сельту» со счетом 4:3.

Победный мяч забил 33-летний аргентинский вингер гостей Алехандро Гомес на 76-й минуте встречи.

«Сельта» — «Севилья» — 3:4
Голы: Аспас, 20, с пенальти, 23, Мендес, 43 — Кунде, 7, Фернандо, 35, Ракитич, 60, Гомес, 76

«Сельта»: Вильяр, Аарон Мартин, Фонтан, Айду, Мальо, Мендес, Денис Суарес, Тапия, Нолито (Баэса, 86), Аспас, Санти Мина (Феррейра, 27; Бельтран, 83).
«Севилья»: Буну, Диего Карлос, Навас (Мунир, 86), Кунде, Акунья, Жордан (Оливер Торрес, 64), Фернандо, Сусо (Гомес, 67), Ракитич (Гудель, 86), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 64).
Предупреждения: Аспас (10), Кунде (19), Мальо (51), Диего Карлос (57), Мендес (74).

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Источник — Sport.ua

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