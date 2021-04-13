Все решил гол Гомеса. В результативном матче Севилья обыграла Сельту

В поединке 30-го тура чемпионата Испании «Севилья» на выезде обыграла «Сельту» со счетом 4:3.
Победный мяч забил 33-летний аргентинский вингер гостей Алехандро Гомес на 76-й минуте встречи.
«Сельта» — «Севилья» — 3:4
Голы: Аспас, 20, с пенальти, 23, Мендес, 43 — Кунде, 7, Фернандо, 35, Ракитич, 60, Гомес, 76
«Сельта»: Вильяр, Аарон Мартин, Фонтан, Айду, Мальо, Мендес, Денис Суарес, Тапия, Нолито (Баэса, 86), Аспас, Санти Мина (Феррейра, 27; Бельтран, 83).
«Севилья»: Буну, Диего Карлос, Навас (Мунир, 86), Кунде, Акунья, Жордан (Оливер Торрес, 64), Фернандо, Сусо (Гомес, 67), Ракитич (Гудель, 86), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 64).
Предупреждения: Аспас (10), Кунде (19), Мальо (51), Диего Карлос (57), Мендес (74).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.