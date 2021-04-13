ДЕНИСОВ: «У Васи Кобина волосы дыбом на голове от происходящего в Минае»

Закарпатский клуб преследуют неудачи после смены наставника

  • 13.04.2021 11:40
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ДЕНИСОВ: «У Васи Кобина волосы дыбом на голове от происходящего в Минае»
© ФК Шахтер Донецк. Василий Кобин

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу львовского «Руха» над «Минаем» (2:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Если спуститься в подвал турнирной таблицы со свечкой, где никогда не горит свет или его не включают, там, в подвале, можно услышать звук капающей воды. Это вовсе не проблема с водопроводом или канализацией, это слезы болельщиков «Миная» после сегодняшнего матча против «Руха. И именно Минай опустился на последнюю строчку в турнирной таблице.

Затертый до штампов, но актуальный, как затертость на модных джинсах, подходит к этому матчу девиз «Кто больше хотел, тот и победил». При всем уважении, уровень команда не дает нам возможность говорить об эстетике игры, но мы, пожалуй, и не ждем этого от «Руха» или «Миная». А вот отсутствие желания – это непростительно. «Рух» действительно желал и хотел, а «Минай» выглядел, как неумело танцующий парень на дискотеке: смотришь и понимаешь, что на медленный танец с красивой девушкой шансов у такого парня нет. 

Мы все общаемся с Васей Кобиным, у него волосы дыбом на голове от происходящего, когда он уходил. Кто сегодня точно заснет в хорошем настроении, с чем мы его и поздравляем, это президент «Руха» Григорий Козловский. У него неделя выдалась просто не то чтобы адреналиновая, скорее, инфарктная. Мы все знаем, что у него горело здание, которое находиться на территории Академии «Руха». К счастью, никак не пострадало внутри здание. Он рассказывал, что уже даже мебель была внутри выставлена. Но гарь внутрь помещения не попала. Строительная бригада признала, что это их вина и будут за свой счет это ремонтировать. Сгорела крыша, здание сохранилось, «Рух» победил и лишился звания аутсайдера», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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