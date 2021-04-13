Дмитрий ХЛЕБАС: «Олимпик уже ждал финального свистка»

Нападающий «Колоса» Дмитрий Хлебас прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (2:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Олимпик» сел в оборону, они старались играть на контратаках. Наша задача была дожать их. Было видно, что соперник ждал уже финального свистка. Хорошо, что нам таки удалось одержать победу», - сказал Хлебас.

Отметим, что после этого матча «Колос», набрав 33 очка, остался на шестом месте в турнирной таблице, а гандикап «Олимпика» над последним местом теперь составляет всего два балла.