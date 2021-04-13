В. ГРИЦУК: «Предвзятое судейство! Арбитр придумал пенальти в наши ворота»

33-летний полузащитник «Полесья» Василий Грицук подвел итог матча 21-го тура Первой лиги с «Черноморцем» (1:2). Грицук забил единственный мяч в ворота одесситов.

«Изначально не хватило уверенности в своих силах, но после серьезного разговора в перерыве мы сумели склонить чашу весов в нашу пользу.

Почему не удалось увезти очки из Одессы? Из-за предвзятого судейства! Придуманный пенальти в наши ворота на последних минутах, а также арбитр не назначил 11-метровый в ворота «Черноморца», — сказал Грицук.

В текущем сезоне Первой лиги Грицук в составе житомирской команды провел пять матчей и забил один мяч.

«Полесье» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.