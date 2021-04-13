Максим БЕЛЫЙ: «Это была игра за шесть очков»

Защитник львовского «Руха» Максим Белый прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Был очень важный матч: и в психологическом плане, и в турнирном. Это была игра за шесть очков. Хотелось выиграть, чтобы в дальнейшем играть спокойнее. После победы намного лучше готовиться к следующим поединкам. Выиграли заслужено, все время давили на соперника», - сказал Белый.