Максим БЕЛЫЙ: «Это была игра за шесть очков»

Защитник львовского «Руха» Максим Белый прокомментировал победу над «Минаем» (2:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.
«Был очень важный матч: и в психологическом плане, и в турнирном. Это была игра за шесть очков. Хотелось выиграть, чтобы в дальнейшем играть спокойнее. После победы намного лучше готовиться к следующим поединкам. Выиграли заслужено, все время давили на соперника», - сказал Белый.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.