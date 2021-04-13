Тарас САКИВ: «Еще есть матчи, чтобы Минай покинул зону вылета»

23-летний защитник «Миная» Тарас Сакив прокомментировал поражение от львовского «Руха» (0:2) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Прежде всего, нам удалось навязать игру впереди. Да, во втором тайме мы создавали моменты, но этого было недостаточно. Команда соперника воспользовалась нашими ошибками, забила два мяча и сейчас они улучшили свое положение, а мы - ухудшили. К счастью, у нас впереди еще есть матчи, чтобы мы покинули зону вылета и выполнили задание - сохранить прописку в элите», - сказал Сакив.