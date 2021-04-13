Тарас САКИВ: «Еще есть матчи, чтобы Минай покинул зону вылета»

Проиграв «Руху», закарпатцы опустились на последнее место

  • 13.04.2021 10:11
  • 161 просмотр
  • 1 комментарий
Тарас САКИВ: «Еще есть матчи, чтобы Минай покинул зону вылета»
© ФК Минай. Тарас Сакив

23-летний защитник «Миная» Тарас Сакив прокомментировал поражение от львовского «Руха» (0:2) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Прежде всего, нам удалось навязать игру впереди. Да, во втором тайме мы создавали моменты, но этого было недостаточно. Команда соперника воспользовалась нашими ошибками, забила два мяча и сейчас они улучшили свое положение, а мы - ухудшили. К счастью, у нас впереди еще есть матчи, чтобы мы покинули зону вылета и выполнили задание - сохранить прописку в элите», - сказал Сакив.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Allegro_Barbaro
    online
      Allegro_Barbaro, 13.04.2021 10:43
    0
    Дурачок. Вам ще грати з Десною, Дніпром, Шахтою, Зорею, Ворсклою і Львовом, хіба з останніми очки візьмете, і то не факт)
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
    online
      Allegro_Barbaro, 13.04.2021 10:43
    0
    Дурачок. Вам ще грати з Десною, Дніпром, Шахтою, Зорею, Ворсклою і Львовом, хіба з останніми очки візьмете, і то не факт)
    Ссылка
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