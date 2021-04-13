Вадим МИЛЬКО: «Удалось дожать Олимпик. Очень тяжелая победа»

Хавбек «Колоса» рад, что команде удалось вырвать три очка

  • 13.04.2021 09:49
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Вадим МИЛЬКО: «Удалось дожать Олимпик. Очень тяжелая победа»
© Footboom. Вадим Милько

Полузащитник «Колоса» Вадим Милько прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (2:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Очень тяжелая победа, удалось дожать соперника, заслужили три очка. Большое количество поданных нами угловых означает, что мы давили, старались забить и хорошо, что сумели таки забить со стандарта», - сказал Милько.

Отметим, что после этого матча «Колос», набрав 33 очка, остался на шестом месте в турнирной таблице, а гандикап «Олимпика» над последним местом теперь составляет всего два балла.

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Источник — Футбол 1/2/3

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