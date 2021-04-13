ПСЖ – Бавария. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

  • 13.04.2021 09:12
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ПСЖ – Бавария. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария».

«Футбол не всегда бывает логичен и справедлив, но иногда дает шанс уступившим ранее в очном противостоянии. Я имею ввиду прошлогодний финал Лиги чемпионов, когда победила «Бавария», а сейчас реально «Пари Сен-Жермен» имеет возможность пройти немецкого гранда и действующего обладателя Лиги чемпионов и самому стать главным претендентом на завоевание этого титула. Тем более шансы есть после выездной победы 3:2 в Мюнхене. Также возможно это будет сделать в связи с отсутствием лидера атак «Баварии» Роберта Левандовски, к которому присоединились Жером Боатенг, Никлас Зюле, Кингсли Коман, Леон Горетцка, Лукас Эрнандес. А это практически половина основы. Хотя Коман, наверное, сыграет с парижанами, так как его повреждение в матче с «Унионом» (1:1) оказалось несерьезным. С пониманием отношусь сейчас к мюнхенцам и Флику, потому что любому тренеру сложно будет выйти из этой ситуации, когда 5-6 лидеров команды на травмах. У ПСЖ из лидеров не сможет сыграть только капитан команды Маркиньос. Остальные все в строю.

«Бавария» после поражения от ПСЖ (2:3) не смогла дома в рамках Бундеслиги обыграть «Унион» Берлин (1:1). Психологически мюнхенцы еще не отошли от поражения в первом матче с ПСЖ, которые на хорошей волне со счетом 4:1 в рамках Лиги 1 обыграли «Страсбург» и сохранили на ответный матч с «Баварией» всех своих лидеров атаки Неймара, Мбаппе, Ди Марию.  

В футболе изредка происходят чудеса, но не в этом поединке, так как атака ПСЖ значительно сильнее обороны «Баварии». А Мбаппе сегодня не в состоянии кто-либо остановить. Да, у «Баварии» сильнейший характер и победный дух, но полноценно заменить целую группу лидеров сложно при всем уважении к другим футболистам очень хорошего уровня. Баварцам в Париже нужно выигрывать в два гола. Это очень тяжело сделать. Думаю, ПСЖ выиграет и второй поединок, хотя, мне кажется, мюнхенцы тоже забьют и будут иметь много моментов для взятия ворот», - сказал Грозный. 

Матч «ПСЖ» – «Бавария» состоится 13-го апреля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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