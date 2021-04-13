В среду, 14 апреля, состоится ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Ливерпуль» примет испанский «Реал Мадрид».
Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Ливерпуль» – «Реал Мадрид». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Ливерпуль» – «Реал Мадрид» покажут телеканал «Футбол 2» и видеосервис MEGOGO. Первая встреча завершилась домашней победой «сливочных» со счетом 3:1.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Реал Мадрид».
Источник — Sport.ua
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