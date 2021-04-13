Владислав КУЛАЧ: «Победу над Львовом выстрадали»

Нападающий полтавской «Ворсклы» Владислав Кулач прокомментировал победу над «Львовом» (2:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Победу, можно сказать, выстрадали. У «Львова» было много моментов, хочу похвалить команду. Они сыграли очень хорошо. Во втором тайме удалось забить и это был ключевой момент. Главное - победа», - сказал Кулач.

Отметим, что после 21 тура «Ворскла», набрав 34 очка, занимает пятую строчку турнирной таблице чемпионата Премьер-лиги Украины. «Львов» с 15 баллами идет последним.