Руслан КОСТЫШИН: «Первым номером нужно уметь играть»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (2:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я доволен не только игрой, но и результатом. После первого тайма я сказал ребятам, что нужно полностью владеть игрой. Первым номером нужно уметь играть, потому что можно пропустить контратаку. В перерыве я сказал команде, что у нас всё получается, просто мы не можем забить. А так мы выглядели убедительно», - заявил Костышин.