Бен ЧИЛУЭЛЛ: «Два важнейших гола на выезде должны сыграть свою роль»

Защитник «Челси» – о предстоящем ответном матче с «Порту»

  • 13.04.2021 07:53
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Бен ЧИЛУЭЛЛ: «Два важнейших гола на выезде должны сыграть свою роль»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Чилуэлл

Защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против португальского «Порту».

«Еще перед первой встречей с «Порту» мы прекрасно знали, что будет очень много силовой борьбы. Нам достался серьезный соперник, и наш главный тренер сделал все, чтобы мы отнеслись к нему с уважением. На кону стоит путевка в полуфинал. Можете не сомневаться - никакой расслабленности от нас ждать не стоит.

Два важнейших гола на выезде должны сыграть свою роль. Пока мы сделали лишь половину дела. Но, конечно, о более удачном результате первой игры мы не могли и мечтать», - сказал Чилуэлл.

Матч «Челси» – «Порту» состоится во вторник, 13 марта. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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