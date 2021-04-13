В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» на своем поле разгромил «Саутгемптон» со счетом 3:0.
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Робинсон (Вест Бромвич).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэтт Филлипс (Вест Бромвич).
|32'
|ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Перейра (Вест Бромвич).
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Источник — Sport.ua
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