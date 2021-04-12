31-й тур
Вест Бромвич
3 : 0
Саутгемптон
12.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Бромвич всухую разгромил Саутгемптон

Хозяева отправили в ворота гостей три безответных мяча

  • 12.04.2021 21:57
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Вест Бромвич всухую разгромил Саутгемптон
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 31-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Бромвич» дома разгромил «Саутгемптон» со счетом 3:0.

«Вест Бромвич» — «Саутгемптон» — 3:0
Голы: Матеус Перейра, 32, с пенальти, Филлипс, 35, Робинсон, 69

«Вест Бромвич»: Джонстон, О`Ши, Бартли (Аджайи, 85), Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Матеус Перейра, Филлипс, Робинсон (Галлахер, 72), Йокушлу, Ферлонг, Диань (Робсон-Кану, 76).
«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс (Дженепо, 87), Вестергор, Беднарек, Бертран, Диалло, Уорд-Проуз, Редмонд, Армстронг, Уолкотт (Адамс, 76), Ингз (Телла, 87).
Предупреждение: Уорд-Проуз (37).

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Источник — Sport.ua

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