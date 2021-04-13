Ханс-Дитер ФЛИК: «Хотим сделать небольшую сенсацию в Париже»

Наставник «Баварии» – о предстоящем ответном матче с ПСЖ

  • 13.04.2021 07:18
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Ханс-Дитер ФЛИК: «Хотим сделать небольшую сенсацию в Париже»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер немецкой «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

«Мы знаем, что должны забить как минимум два гола. Будет непросто, но это те матчи, ради которых мы играем в футбол. Мы хотим сделать небольшую сенсацию в Париже. Конечно, мы будем рады, если нам это удастся.

У нас было много шансов в первом матче, но реализация подвела. Мы должны прибавить в этом плане. Мы знаем, что будет нелегко, но будем отдавать все силы», - сказал Флик.

Матч ПСЖ – «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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