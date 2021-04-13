Прикарпатье – Кремень – 1:0. Видео гола и обзор матча

10 апреля прошел поединок 21-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видеообзор матча «Прикарпатье» – «Кремень» – 1:0.
Гол: Барчук, 33 (пенальти).
Пресс-конференция тренеров.
События матча
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Прикарпатье.
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Источник — Sport.ua
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