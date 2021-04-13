Авангард – Агробизнес – 1:1. Видео голов и обзор матча

10 апреля прошел поединок 21-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видеообзор матча «Авангард» – «Агробизнес» – 1:1.
Пресс-конференция тренеров.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Авангард Кр.
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Агробизнес.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.