Горняк-Спорт – Николаев – 0:3. Видео голов и обзор матча

10 апреля прошел поединок 21-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видеообзор матча «Горняк-Спорт» – «Николаев» – 0:3.
Пресс-конференция тренеров.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Николаев.
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Николаев.
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Николаев.
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Источник — Sport.ua
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