Беневенто – Сассуоло – 0:1. Курьезный автогол. Видео гола и обзор матча

12 апреля прошел поединок 30-го тура чемпионата Италии.
Смотрите видеообзор матча «Беневенто» – «Сассуоло» – 0:1.
Гол: Барба, 45 (автогол).
События матча
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Жереми Бога (Сассуоло).
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Источник — Sport.ua
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