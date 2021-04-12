30-й тур
Беневенто
0 : 1
Сассуоло
12.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Автогол Барбы принес Сассуоло победу над Беневенто

Гости взяли верх над хозяевами с минимальным счетом

  • 12.04.2021 23:37
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Автогол Барбы принес Сассуоло победу над Беневенто
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 30-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» на выезде обыграл «Беневенто» со счетом 1:0. Автоголом отметился игрок хозяев Барба.

«Беневенто» — «Сассуоло» — 0:1
Гол: Барба, 45, автогол

«Беневенто»: Монтипо, Барба, Туйя (Капрари, 64), Глик, Депаоли, Скьяттарелла (Виола, 64), Ионицэ, Хетемай (Летициа, 56), Импрота, Сау (Лападула, 56), Гайч (Яго Фальке, 76).
«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр (Толян, 77), Кирьякопулос (Рожерио, 77), Марлон, Феррари, Локателли, Лопес (Гараслин, 69), Маньянелли (Обианг, 69), Джуричич (Кирикеш, 82), Бога, Распадори.
Предупреждения: Феррари (11), Туйя (55), Скьяттарелла (58), Маньянелли (64), Летициа (84).

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Источник — Sport.ua

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