Автогол Барбы принес Сассуоло победу над Беневенто

В поединке 30-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» на выезде обыграл «Беневенто» со счетом 1:0. Автоголом отметился игрок хозяев Барба.
«Беневенто» — «Сассуоло» — 0:1
Гол: Барба, 45, автогол
«Беневенто»: Монтипо, Барба, Туйя (Капрари, 64), Глик, Депаоли, Скьяттарелла (Виола, 64), Ионицэ, Хетемай (Летициа, 56), Импрота, Сау (Лападула, 56), Гайч (Яго Фальке, 76).
«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр (Толян, 77), Кирьякопулос (Рожерио, 77), Марлон, Феррари, Локателли, Лопес (Гараслин, 69), Маньянелли (Обианг, 69), Джуричич (Кирикеш, 82), Бога, Распадори.
Предупреждения: Феррари (11), Туйя (55), Скьяттарелла (58), Маньянелли (64), Летициа (84).
Источник — Sport.ua
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