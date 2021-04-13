33-й тур
Мускрон
2 : 3
Антверпен
12.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Динамо упустило талантище? Как Мбокани оформил дубль за Антверпен

«Антверпен» в игре 33-го тура чемпионата Бельгии взял верх над «Мускроном»

  • 13.04.2021 02:12
  • 194 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Динамо упустило талантище? Как Мбокани оформил дубль за Антверпен
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Антверпен» в поединке 33-го тура чемпионата Бельгии на выезде взял верх над «Мускроном» (3:2).

Дубль у гостей оформил бывший игрок «Динамо» Дьемерси Мбокани.

Чемпионат Бельгии. 33-й тур

«Мускрон» – «Антверпен» – 2:3

Голы: Олинга, 49, Харбауи, 88 – Мбокани, 22, 48, Сек, 62.

ВИДЕО. Дубль Мбокани и обзор матча.

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Мускрон.
62' ГОЛ ! Мяч забил Абдулайе Сек (Антверпен).
49' ГОЛ ! Мяч забил Фабрис Олинга (Мускрон).
48' ГОЛ ! Мяч забил Дьемерси Мбокани (Антверпен).
42' Игрок команды Антверпен получает красную карточку.
22' ГОЛ ! Мяч забил Дьемерси Мбокани (Антверпен).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 13.04.2021 02:40
    0
    Как в кружок, усевшись под азалии
    С соплями, с восхода до зари
    Ныли в голубой каштановой Киевлянии
    Что проипали топа- Мбокани
    *
    Но почему аборигены слили Мбоку?
    Была причина: большие тупари
    А теперь он бегает в Антверпене
    Ну и забивает Мбокани
    .............. почти по Высоцкому
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 13.04.2021 02:22
    0
    Беседин жи есть))
    Ссылка
    _smart_Forever
    online
      _smart_Forever, 13.04.2021 02:40
    0
    Как в кружок, усевшись под азалии
    С соплями, с восхода до зари
    Ныли в голубой каштановой Киевлянии
    Что проипали топа- Мбокани
    *
    Но почему аборигены слили Мбоку?
    Была причина: большие тупари
    А теперь он бегает в Антверпене
    Ну и забивает Мбокани
    .............. почти по Высоцкому
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 13.04.2021 02:22
    0
    Беседин жи есть))
    Ссылка
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