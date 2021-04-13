ВИДЕО. Динамо упустило талантище? Как Мбокани оформил дубль за Антверпен

«Антверпен» в поединке 33-го тура чемпионата Бельгии на выезде взял верх над «Мускроном» (3:2).
Дубль у гостей оформил бывший игрок «Динамо» Дьемерси Мбокани.
Чемпионат Бельгии. 33-й тур
«Мускрон» – «Антверпен» – 2:3
Голы: Олинга, 49, Харбауи, 88 – Мбокани, 22, 48, Сек, 62.
ВИДЕО. Дубль Мбокани и обзор матча.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Мускрон.
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Абдулайе Сек (Антверпен).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабрис Олинга (Мускрон).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Дьемерси Мбокани (Антверпен).
|42'
|Игрок команды Антверпен получает красную карточку.
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Дьемерси Мбокани (Антверпен).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
С соплями, с восхода до зари
Ныли в голубой каштановой Киевлянии
Что проипали топа- Мбокани
*
Но почему аборигены слили Мбоку?
Была причина: большие тупари
А теперь он бегает в Антверпене
Ну и забивает Мбокани
.............. почти по Высоцкому
С соплями, с восхода до зари
Ныли в голубой каштановой Киевлянии
Что проипали топа- Мбокани
*
Но почему аборигены слили Мбоку?
Была причина: большие тупари
А теперь он бегает в Антверпене
Ну и забивает Мбокани
.............. почти по Высоцкому
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.