33-й тур
Мускрон
2 : 3
Антверпен
12.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дубль экс-форварда Динамо принес Антверпену победу над Мускроном

Два мяча на свой счет записал Дьемерси Мбокани

  • 13.04.2021 00:43
  • 253 просмотра
  • 1 комментарий
Дубль экс-форварда Динамо принес Антверпену победу над Мускроном
© Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний нападающий «Антверпена» Дьемерси Мбокани отметился дублем в поединке 33-го тура чемпионата Бельгии против «Мускрона» (3:2).

Мбокани забил на 22-й и 48-й минутах. Еще один мяч на счету Сека. На 41-й минуте в составе «Антверпена» был удален Ле Маршан.

В текущем сезоне Мбокани провел за «Антверпен» 28 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

С 2013 по 2018 годы контракт Мбокани принадлежал киевскому «Динамо».

«Мускрон» — «Антверпен» — 2:3
Голы: Олинга, 49, Харбауи, 88 — Мбокани, 22, 48, Сек, 62

Удаление: Ле Маршан, 41

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.04.2021 00:57
    0
    Надо было таки тормознуть его в ДК, пусть даже и накинув $, пока нормального напа не купили, а то как ушел так форварда и нет толком
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.04.2021 00:57
    0
    Надо было таки тормознуть его в ДК, пусть даже и накинув $, пока нормального напа не купили, а то как ушел так форварда и нет толком
    Ссылка
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