Дубль экс-форварда Динамо принес Антверпену победу над Мускроном

35-летний нападающий «Антверпена» Дьемерси Мбокани отметился дублем в поединке 33-го тура чемпионата Бельгии против «Мускрона» (3:2).

Мбокани забил на 22-й и 48-й минутах. Еще один мяч на счету Сека. На 41-й минуте в составе «Антверпена» был удален Ле Маршан.

В текущем сезоне Мбокани провел за «Антверпен» 28 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

С 2013 по 2018 годы контракт Мбокани принадлежал киевскому «Динамо».

«Мускрон» — «Антверпен» — 2:3

Голы: Олинга, 49, Харбауи, 88 — Мбокани, 22, 48, Сек, 62

Удаление: Ле Маршан, 41