ЛЕОНЕНКО: «Будем ругать Александрию за второй тайм. Его она провалила»

На игру команды повлиял уход с поля Ковальца, считает специалист

  • 13.04.2021 00:31
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ЛЕОНЕНКО: «Будем ругать Александрию за второй тайм. Его она провалила»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко подвел итоги победы «Десны» над «Александрией» (4:1) в поединке 21-го тура УПЛ.

«Ругать «Александрию» будем за второй тайм. Его команда провалила. А в первом тайме оба соперника пытались играть и играли. А потом уже мастерство увидели, Стрельцова и голы из точки в точку. Еще отмечу проблемы с Ковальцом: как только его не стало на поле, так «Александрия» и посыпалась. Тут не только «Александрия» и «Десна» отыграли только первый тайм, так было в 4-5 матчах», — считает Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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