Александр БАБИЧ: «Шансы Динамо на золото существенно повысились»

Известный украинский тренер Александр Бабич считает, что победа над «Днепром-1» 2:0 в 21-м туре УПЛ стала для «Динамо» важным шагом на пути к чемпионству:

«После того, как «Динамо» взяло три очка в 21-м туре, шансы киевлян на золото существенно повысились. Образно говоря, мяч сейчас на стороне бело-синих.

«Динамо» демонстрирует прагматичный футбол, не особо думая о зрелищности, и главной задачей считает выигрыш чемпионата. Но в следующем сезоне, думаю, киевляне покажут другую, более содержательную и красивую игру».