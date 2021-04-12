Артем КИЧАК: «Обидно так проигрывать»

Вратарь «Олимпика» подвел итоги поединка с «Колосом» (1:2)

  • 12.04.2021 21:39
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Артем КИЧАК: «Обидно так проигрывать»
© ФК Олимпик Донецк. Артем Кичак

Голкипер «Олимпика» Артем Кичак прокомментировал результат матча 21-го тура УПЛ с «Колосом» (1:2).

«Обидно так проигрывать. Матч складывался неплохо для нашей команды. Мы выходили играть на результат. К сожалению, не вышло… Тяжело что-то комментировать: бились, старались, но не смогли положить в копилку хотя бы одно очко.

Момент с пенальти? Бьющий игрок не совсем удачно исполнил удар, я успел выставить руку, но немного не повезло. Мяч попал в ладонь и отскочил в ворота...

Сказалось удаление. После того как мы остались в меньшинстве, «Колос» еще больше завладел мячом, больше нагнетал, тяжело было обороняться.

Мы не обращаем внимания на то, что все говорят о кризисе результата. Команда готовится к каждому матчу, полностью концентрируясь на тренировочном процессе. Мы выходим и бьемся за результат. Да, пока нет побед, но, я уверен, все будет хорошо, и мы наберем еще очки, которые заслуживаем», — считает Кичак.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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