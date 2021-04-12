Томас МЮЛЛЕР: «Не понесемся в атаку сломя голову»

Форвард «Баварии» - о матче против ПСЖ

  • 12.04.2021 21:01
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Томас МЮЛЛЕР: «Не понесемся в атаку сломя голову»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (13 апреля):

«Мы были бы счастливы создать столько же моментов, сколько и в первом матче. В критические моменты нам нужно принимать более эффективные решения. Мы провели анализ, и я надеюсь, что сможем внедрить в игру его результаты.

Мы подойдем к матчу, как обычно это делаем. Очень важно добиться баланса рисков в отдельных ситуациях. Мы не понесемся в атаку сломя голову, но постараемся забить быстрый гол».

Напомним, первый матч дома «Бавария» проиграла дома со счетом 2:3.

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Источник — УЕФА

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